Dopo settimane di incertezze, Zeroli torna a brillare con l’aiuto di Abate. Il Milan mette in campo i giovani e cerca di risalire la china, mentre Cissè si fa notare come possibile sorpresa. Dopo la 23^ giornata di Serie A, i rossoneri cercano di ritrovare fiducia e stabilità.

In estate il Milan ha deciso di dare via molti giocatori, tra cui alcuni anche in prestito: calciatori della prima squadra e non solo. Il Diavolo ha cercato soluzioni anche per alcuni giovani interessanti. In totale sono tredici i rossoneri attualmente in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Come stanno andando in questa stagione? Quali sono gli accordi con il Milan? Andiamo a vederlo dopo il week end della 23^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). PROSSIMA SCHEDA>>> Il Milan in estate ha prestato solo due giocatori della difesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Incubo finito per Morata: Zeroli rinasce con Abate. Cissè da tenere d’occhio. Il Milan in prestito

Approfondimenti su Morata Zeroli

Dopo la 22^ giornata di Serie A, il Milan si mostra in buona forma grazie ai gol di Jimenez e Chukwueze.

Kevin Zeroli, giovane calciatore del Milan, passa in prestito secco alla Juve Stabia, dopo aver trascorso parte della stagione al Monza.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Morata Zeroli

Morata entra in campo ed esce dall’incubo, quasi in lacrime: Il gol più importante della mia vitaAlvaro Morata è ritornato al gol dopo un'astinenza che durava da 8 mesi, nel finale di Fiorentina-Como, siglando la sua prima rete in assoluto con la ... fanpage.it

Morata, pomeriggio da incubo: sbaglia 3 gol, becca un giallo e chiede il cambio a FabregasNon poteva andare peggio di così il pomeriggio al Sinigaglia del Como contro il Cagliari. Nell'undicesima giornata di Serie A e in una partita bloccatissima, chi è finito sul banco degli imputati è ... tuttomercatoweb.com

https://www.lojonio.it/morte-migranti-la-corte-dappello-di-catanzaro-assolve-finanziere-tarantino/ Incubo finito per il finanziere tarantino - facebook.com facebook

Dopo 423 giorni di detenzione senza accuse formali, praticamente isolato da tutto e da tutti e trattenuto come un ostaggio, adesso per Alberto #Trentini l’incubo è finito e può finalmente sentire al telefono la famiglia e la fidanzata. Presto potrà anche riabbracci x.com