Incubo finito per Morata | Zeroli rinasce con Abate Cissè da tenere d’occhio Il Milan in prestito

Dopo settimane di incertezze, Zeroli torna a brillare con l’aiuto di Abate. Il Milan mette in campo i giovani e cerca di risalire la china, mentre Cissè si fa notare come possibile sorpresa. Dopo la 23^ giornata di Serie A, i rossoneri cercano di ritrovare fiducia e stabilità.
In estate il Milan ha deciso di dare via molti giocatori, tra cui alcuni anche in prestito: calciatori della prima squadra e non solo. Il Diavolo ha cercato soluzioni anche per alcuni giovani interessanti. In totale sono tredici i rossoneri attualmente in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Come stanno andando in questa stagione? Quali sono gli accordi con il Milan? Andiamo a vederlo dopo il week end della 23^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). PROSSIMA SCHEDA>>> Il Milan in estate ha prestato solo due giocatori della difesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dopo la 22^ giornata di Serie A, il Milan si mostra in buona forma grazie ai gol di Jimenez e Chukwueze.
Kevin Zeroli, giovane calciatore del Milan, passa in prestito secco alla Juve Stabia, dopo aver trascorso parte della stagione al Monza.
Morata entra in campo ed esce dall’incubo, quasi in lacrime: Il gol più importante della mia vitaAlvaro Morata è ritornato al gol dopo un'astinenza che durava da 8 mesi, nel finale di Fiorentina-Como, siglando la sua prima rete in assoluto con la ... fanpage.it
Morata, pomeriggio da incubo: sbaglia 3 gol, becca un giallo e chiede il cambio a FabregasNon poteva andare peggio di così il pomeriggio al Sinigaglia del Como contro il Cagliari. Nell'undicesima giornata di Serie A e in una partita bloccatissima, chi è finito sul banco degli imputati è ... tuttomercatoweb.com
