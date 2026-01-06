Calciomercato Milan Zeroli in prestito secco alla Juve Stabia | ritrovato Abate

Kevin Zeroli, giovane calciatore del Milan, passa in prestito secco alla Juve Stabia, dopo aver trascorso parte della stagione al Monza. Questa operazione permette al giocatore di acquisire minuti di gioco e esperienza, con un ritorno alla Serie C. Zeroli, che ha già ritrovato Abate, prosegue il suo percorso di crescita nel calcio professionistico, consolidando le proprie competenze in una nuova realtà.

Kevin Zeroli, dopo aver trascorso una parte della stagione al Monza in prestito secco dal Milan, andrà alla Juve Stabia.

Milan-Zeroli, ritorno di passaggio dal Monza: spunta la nuova destinazione - Il centrocampista, ex capitano della Primavera, torna in rossonero, ma è solo di passaggio: affare fatto per un nuovo trasferimento.

