incontro a imperia tra prefetto e capo dei vigili del fuoco per coordinare le risposte alle emergenze locali

Ieri mattina a Imperia si sono incontrati il prefetto Antonio Giaccari e il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco, Gian Carlo Paternò. L’obiettivo era discutere di come coordinare al meglio le risposte alle emergenze in zona. Entrambi hanno confermato l’importanza di lavorare insieme per garantire sicurezza ai cittadini. Nessuna decisione definitiva, ma un passo importante per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni locali.

A Imperia, nel cuore della Riviera Ligure, si è svolto ieri mattina un incontro di rilievo istituzionale tra le due figure chiave della sicurezza locale: il prefetto Antonio Giaccari e il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, l’architetto Gian Carlo Paternò. L’appuntamento, fissato per le 10.30 al palazzo della Prefettura in piazza della, non è stato solo un formale scambio di cortesie, ma un momento strategico per rafforzare il coordinamento tra le istituzioni in vista delle emergenze che potrebbero colpire il territorio. L’occasione è stata scelta con cura: proprio il 3 febbraio 2026, un giorno che segna il primo mese esatto dall’insediamento di Paternò, succeduto all’ingegnere Amedeo Pappalardo, ufficialmente in pensione da poche settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

I vigili del fuoco della provincia affrontano diverse fasi di sviluppo delle caserme.

