Ad Atripalda il primo Bar e Club Solidale | formazione e lavoro per giovani con disabilità

Ad Atripalda nasce il primo Bar e Club solidale dell’Irpinia, un progetto che unisce formazione e lavoro per giovani con disabilità. Qui, i partecipanti seguono un percorso di formazione qualificata, che li prepara a inserirsi nel mercato del lavoro con competenze certificate. L’obiettivo è offrire loro un’opportunità concreta, attraverso un’attività commerciale gestita da persone con disabilità, in un ambiente accogliente e inclusivo.

Un progetto che unisce formazione qualificata e lavoro reale prende forma nel cuore dell’Irpinia. Ad Atripalda apre il primo Bar e Club Solidale del territorio, affiancato da una Accademia professionalizzante, pensata per accompagnare persone con disabilità verso competenze certificate e inserimento lavorativo. L’iniziativa è promossa dall’ Associazione Enzo Aprea Odv ed è resa possibile dal contributo del Fondo Carta Etica di UniCredit. Il progetto coinvolge ogni anno circa 35 giovani con disabilità e si sviluppa in un contesto urbano di dimensioni contenute, dimostrando che l’innovazione sociale non è una prerogativa delle grandi città.🔗 Leggi su Ildenaro.it

