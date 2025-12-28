Tombolata solidale a favore dell’inclusione sociale | ad Atripalda l’evento Brilliamo Insieme – Oltre le Differenze

L’Associazione Culturale Eklettica organizza ad Atripalda una tombolata solidale intitolata “Brilliamo Insieme – Oltre le Differenze”. L’evento, previsto il 28 dicembre 2025, mira a promuovere l’inclusione sociale attraverso un momento di condivisione e solidarietà. L’iniziativa si rivolge a tutta la comunità, sottolineando l’importanza di valori come l’accoglienza e la partecipazione. Un’occasione per trascorrere un momento di aggregazione in modo respons

Avellino, 28 dicembre 2025 - L’Associazione Culturale Eklettica, ente senza fini di lucro attivo sul territorio campano e irpino, che promuove e realizza iniziative culturali e sociali, in questa occasione organizza; “ Brilliamo Insieme- Oltre Le Differenze”: una tombolata solidale, nella. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

