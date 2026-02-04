Incidente nel Tarvisiano un uomo travolto da una valanga

Un uomo è stato travolto da una valanga nel Tarvisiano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16.30 sui versanti tra Monte Prasnig e Monte Santo di Lussari, a circa 1600 metri di quota. I soccorritori sono al lavoro per trovare l’uomo e portarlo in salvo.

Sono state attivate dalla centrale Sores le squadre di.

