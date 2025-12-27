Marmolada | sciatore travolto da una valanga

Grande paura sulla Marmolada dove uno sciatore è stato travolto da una valanga: l'uomo è stato trovato dopo lunghe ricerche.

Soccorso di un Freerider dopo una Valanga sulla Marmolada: Un'Avventura di Sopravvivenza - Un giovane sciatore è stato salvato dopo un incidente drammatico sulla Marmolada, dove una valanga lo ha colpito, facendolo precipitare in un crepaccio. notizie.it

Marmolada, freerider 31enne travolto da valanga: è grave - È ricoverato in gravi condizioni, all’ospedale Santa Chiara di Trento, un freerider romano di 31 anni, travolto oggi pomeriggio da una valanga e caduto in un crepaccio, sul lato trentino della ... adnkronos.com

