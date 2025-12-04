Incidente tra auto ad Eboli una si ribalta | ferito in ospedale
Paura, nella tarda mattinata di oggi, in località Cioffi ad Eboli, dove due auto (Bmw e Fiat Panda) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto la Fiat Panda si è ribaltata sulla carreggiata e una persona è rimasta ferita. I soccorsiSul posto sono giunti i vigili. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
