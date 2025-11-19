Camaiore incidente stradale | auto si ribalta conducente ferito Ricoverato al Versilia
CAMAIORE (LU) – I Vigili del Fuoco di Lucca, intorno alle 07,00 di oggi, 19 novembre 2025, con una Squadra del Distaccamento di Viareggio, sono intervenuti sulla SP1, per un incidente stradale. Il conducente di una vettura, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Camaiore, ha perso il controllo della . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
