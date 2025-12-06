Incidente violento schianto sulla provinciale | due feriti in ospedale

È di due feriti, trasportati entrambi in ospedale, il bilancio dell'incidente avvenuto lungo la Strada provinciale ex Ss 527 a Varedo, dove poco prima delle 23 di venerdì 5 dicembre, due auto si sono scontrate violentemente all'altezza del tratto che costeggia il cimitero cittadino. Due uomini in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri: nel violento impatto tra le due auto sono rimaste ferite quattro persone. Sull’incidente indagano i carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Cadegliano Viconago: 55enne gravissimo, interviene l’elisoccorso - CADEGLIANO VICONAGO – Momenti di grande apprensione oggi, giovedì 4 dicembre, per un grave incidente avvenuto intorno alle 14. Segnala laprovinciadivarese.it

Violento schianto sulla Provinciale, davanti all’oratorio: auto distrutte e un ferito - Paura nel tardo pomeriggio di domenica 23 novembre a Sarezzo, dove verso le 17 due automobili si sono scontrate lungo la Sp 345, nel tratto che prende il nome via della Repubblica, nei pressi ... Lo riporta bresciatoday.it

Grave incidente nel Milanese, schianto frontale tra un camion e un'auto: donna in coma - Una donna di 52 anni è rimasta ferita in modo grave dopo un incidente stradale lungo la Provinciale 30, a Vernate (Milano). Si legge su milanotoday.it

Abbasanta, schianto sulla provinciale 23: ferito portato al Brotzu in elisoccorso - Brutto incidente tra due auto questa mattina intorno alle 13,15 in località S’Arenarzu, ad Abbasanta: sulla Provinciale 23 si sono scontrate due auto. Come scrive msn.com

Incidente sulla provinciale, feriti e traffico paralizzato in Calabria - Il pomeriggio di oggi ha visto lunghe code e traffico bloccato sulla provinciale 234, nel territorio di Zumpano, a pochi chilometri da Cosenza, a seguito di un incidente stradale avvenuto poco prima d ... Riporta zoom24.it

Schianto a Salussola: auto nel fosso e feriti estratti dai soccorritori - Incidente questa mattina, sul posto 118 e carabinieriSchianto a Salussola: auto nel fosso e feriti estratti dai soccorritori ... Da laprovinciadibiella.it