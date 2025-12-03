Spagna cosa dicono le memorie di Juan Carlos
È ancora polemica tra l’ex re Juan Carlos I e il figlio, il re Filippo VI. A 48 ore dalla pubblicazione delle sue memorie, Juan Carlos ha pubblicato un video nel quale giustifica l’uscita del libro e spiega che ha fatto lo sforzo di scriverlo per i giovani spagnoli. “Voglio che sappiate che grazie ai vostri genitori, ai vostri nonni e a molti spagnoli uniti siamo riusciti a fare una transizione esemplare”, ha dichiarato. La Casa Real ha preso le distanze dalle parole di Juan Carlos sostenendo che non era al corrente della pubblicazione del video. Edito dai tipi di Planeta, il libro “Riconciliazione” è nelle librerie spagnole da oggi, dopo un mese dalla pubblicazione in Francia. 🔗 Leggi su Formiche.net
