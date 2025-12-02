Spagna esperta della Casa Reale | Juan Carlos ha perso il senso della realtà
Il re emerito di Spagna Juan Carlos I ha “perso il senso della realtà” e il suo libro di memorie ‘Reconciliación’ “lungi dal sortire un effetto di riconciliazione e di avvicinarlo al Paese, lo sta piuttosto allontanando”. Lo ha detto a LaPresse l’esperta della Casa Reale, la giornalista Mabel Galaz, autrice del libro ‘Letizia Real’, commentando il videomessaggio di Juan Carlos I pubblicato lunedì, a due giorni dall’uscita in Spagna del suo libro, già disponibile in Francia. Nel video di un minuto e mezzo, che non è affatto piaciuto alla Zarzuela, l’emerito, con alle spalle una bandiera spagnola, si è rivolto ai giovani, ha chiesto di sostenere il figlio Felipe VI e ha rivendicato il ruolo avuto nella transizione democratica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
