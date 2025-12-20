Prima si sarebbe sentita male la zia di 78 anni poi, a pochi giorni di distanza, il nipote di 11 anni che avrebbe accusato malori sintomi. I due, che dormivano insieme in un appartamento di via Diaz a Sulmona (accanto a quello del padre del bambino), avrebbero in realtà rischiato l’intossicazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Famiglia rischia l'intossicazione nella notte per il malfunzionamento della caldaia: appartamento inagibile

Leggi anche: Malfunzionamento della caldaia, malore per un bambino di 11 anni: l'intera famiglia rischia l'intossicazione

Leggi anche: Guasto alla caldaia, una famiglia in ospedale per intossicazione da monossido: soccorsi anche due bimbi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Intossicazione da monossido di carbonio nella notte a Lauro: famiglia salvata in extremis.

Famiglia rischia l'intossicazione nella notte per il malfunzionamento della caldaia: appartamento inagibile - Tale resterà fino a quando il probelma non sarà risolto così come diposto dopo l'intervento dei vigli del fuoco. ilpescara.it