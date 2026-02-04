Incendio in un impianto di trattamento rifiuti a Campofelice di Roccella

Questa mattina un incendio ha coinvolto un impianto di trattamento rifiuti a Campofelice di Roccella, in contrada Pista Vecchia. Le fiamme sono divampate vicino allo svincolo di Buonfornello e hanno attirato subito l’attenzione delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Sul posto ci sono diverse squadre che cercano di contenere il fumo e prevenire rischi per le abitazioni vicine. Non ci sono ancora notizie precise sulle cause

Rogo nella zona di contrada Pista Vecchia, vicino allo svincolo di Buonfornello. Un vasto incendio è divampato in un impianto di trattamento di rifiuti plastici situato a Campofelice di Roccella, in contrada Pista Vecchia, a poca distanza dallo svincolo autostradale di Buonfornello, nel Palermitano. Coinvolte anche rotoballe all'aperto su un'area molto estesa. Le fiamme hanno interessato non solo le strutture dell'impianto, ma anche numerose rotoballe di materiale plastico stoccate all'esterno, distribuite su un'area di diverse migliaia di metri quadrati, rendendo più complesse le operazioni di spegnimento.

