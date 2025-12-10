Incendio in un appartamento di Pescarenico vigili del fuoco in azione

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento di Pescarenico, nel rione di Lecco. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e il fumo, che hanno coinvolto alcuni locali dell’edificio. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza dei residenti e delle strutture.

Paura per un incendio divampato nella tarda mattinata di oggi in un appartamento di Pescarenico. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel rione di Lecco (a poca distanza dal loro comando) con due squadre di operatori per estinguere fiamme e fumo che hanno interessato alcuni locali.

