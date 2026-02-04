Incendio in casa a Massa muore ex carabiniere Moglie in gravi condizioni

Questa mattina a Massa un incendio in un appartamento di via Armando Angelini ha causato la morte di un ex carabiniere e ha lasciato la moglie in gravi condizioni. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La donna è stata portata in ospedale in condizioni serie. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio.

(Adnkronos) – Un incendio divampato in un appartamento di via Armando Angelini a Massa ha provocato la morte di un uomo e il ferimento della moglie. La vittima è Carlo Dell'Amico, 61 anni, ex carabiniere nato a Carrara. La donna, trasportata d'urgenza in ospedale, sarebbe in pericolo di vita a causa di un'intossicazione da fumo. L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con più squadre, che hanno domato le fiamme dopo un lungo intervento. Le forze dell'ordine hanno gestito i soccorsi e i rilievi tecnici per cercare di chiarire l'origine dell'incendio, ancora sconosciuta.

Approfondimenti su Massa Incendio

Questa notte un incendio ha devastato un appartamento a Massa.

Un incendio scoppiato nella notte tra il 3 e il 4 febbraio a Massa ha causato la morte di un uomo e il grave stato della moglie.

Ultime notizie su Massa Incendio

