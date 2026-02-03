Un incendio è divampato nell’area ex Salid a Salerno. Le fiamme hanno causato danni e preoccupazioni tra i residenti. L’assessore regionale all’Ambiente, Pecoraro, ha definito l’episodio grave e ha chiesto di chiarire le responsabilità. Ora si lavora per capire cosa sia successo e per mettere in campo azioni concrete per evitare che simili incidenti si ripetano.

«Un episodio grave, su cui è necessario accertare responsabilità e procedere con azioni concrete». È quanto ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente C. P. in merito all’incendio divampato domenica sera nell’area dell’ ex Salid, a Salerno, dove – secondo quanto riferito – erano depositate abusivamente mascherine risalenti al periodo dell’emergenza Covid. Il rogo ha interessato la zona in cui erano accumulati i materiali, mandando in fumo migliaia di mascherine di plastica. “Criticità nota da tempo: serve chiarezza”. P. ha rimarcato come l’accaduto riporti al centro una criticità conosciuta da tempo: «Una situazione che impone responsabilità, chiarezza e azioni concrete», evidenziando la necessità di superare «una condizione di abbandono che non è più tollerabile» e di procedere con decisione alla messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Incendio nell’area ex Salid a Salerno, Pecoraro: “Episodio grave, vanno accertate responsabilità”

Questa mattina un incendio ha interessato l’area dell’ex Salid, dove erano depositate mascherine usate durante la pandemia.

