Incendio nell’area ex Salid a Salerno Pecoraro | Episodio grave vanno accertate responsabilità
Un incendio è divampato nell’area ex Salid a Salerno. Le fiamme hanno causato danni e preoccupazioni tra i residenti. L’assessore regionale all’Ambiente, Pecoraro, ha definito l’episodio grave e ha chiesto di chiarire le responsabilità. Ora si lavora per capire cosa sia successo e per mettere in campo azioni concrete per evitare che simili incidenti si ripetano.
«Un episodio grave, su cui è necessario accertare responsabilità e procedere con azioni concrete». È quanto ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente C. P. in merito all’incendio divampato domenica sera nell’area dell’ ex Salid, a Salerno, dove – secondo quanto riferito – erano depositate abusivamente mascherine risalenti al periodo dell’emergenza Covid. Il rogo ha interessato la zona in cui erano accumulati i materiali, mandando in fumo migliaia di mascherine di plastica. “Criticità nota da tempo: serve chiarezza”. P. ha rimarcato come l’accaduto riporti al centro una criticità conosciuta da tempo: «Una situazione che impone responsabilità, chiarezza e azioni concrete», evidenziando la necessità di superare «una condizione di abbandono che non è più tollerabile» e di procedere con decisione alla messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Zon.it
Approfondimenti su Salerno Incendio
Incendio all'ex Salid, interviene l'assessora Pecoraro
Questa mattina un incendio ha interessato l’area dell’ex Salid, dove erano depositate mascherine usate durante la pandemia.
Ultime notizie su Salerno Incendio
Argomenti discussi: Liti e incendi all’ex Osi-Ghia: cosa sta succedendo nell’area abbandonata di via Montefeltro; Incendio all'ex Salid, interviene l'assessora Pecoraro; Incendio nell'ex campo nomadi all'Isolotto, baracche e rifiuti in fiamme; Incendio nell’ex Salid: il giallo mascherine, rilievi Arpac e ipotesi dolo.
Incendio nell’ex Salid: il giallo «mascherine», rilievi Arpac e ipotesi doloLa presenza dei tecnici dell’Arpac - l’agenzia regionale per il controllo ambientale - non è passata inosservata, ieri mattina, nell’area dell’ex Salid nei ... ilmattino.it
Incendio deposito ex Salid, Pecoraro: Episodio grave, vanno accertate responsabilitàStampa«In merito all’incendio che ha interessato l’area dell’ex Salid, dove erano depositate abusivamente mascherine risalenti al periodo dell’emergenza Covid, sto seguendo personalmente e con grande ... salernonotizie.it
