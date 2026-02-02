Incendio all' ex Salid interviene l' assessora Pecoraro

Questa mattina un incendio ha interessato l’area dell’ex Salid, dove erano depositate mascherine usate durante la pandemia. L’assessora Pecoraro si è subito attivata, seguendo da vicino la situazione e coordinandosi con gli enti preposti. La zona è stata messa in sicurezza e ora si lavora per chiarire le cause dell’incendio e verificare eventuali rischi ambientali.

In merito all'incendio che ha interessato l'area dell'ex Salid, dove erano depositate abusivamente mascherine risalenti al periodo dell'emergenza Covid, sto seguendo personalmente e con grande attenzione l'evolversi della situazione, in raccordo con gli enti competenti, per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Si tratta di un episodio grave, che riporta al centro una criticità nota da tempo e mai definitivamente risolta, legata alla presenza e alla gestione impropria di materiali accumulati in un'area che avrebbe dovuto essere tutelata e messa in sicurezza. Una situazione che impone responsabilità, chiarezza e azioni concrete.

