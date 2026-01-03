Fuga di gas in un’abitazione uomo di 68 anni muore per intossicazione da monossido

Un uomo di 68 anni è deceduto all'ospedale della Gruccia a seguito di un’intossicazione da monossido di carbonio. L’incidente, avvenuto a Montevarchi (Arezzo), si è verificato a causa di una fuga di gas domestica. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato alla tragica perdita.

Montevarchi (Arezzo), 3 gennaio 2026 – Le sue condizioni sono apparse subito gravi e non c'è stato nulla da fare per un uomo di 68 anni, che è morto all'ospedale valdarnese della Gruccia a causa di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Famiglia sterminata dal monossido. La caldaia killer ai raggi X: "Gas entrato da una presa d'aria sullo scannafosso" I soccorsi. L'uomo era stato soccorso nel tardo pomeriggio di ieri in un'abitazione di via Burzagli a Montevarchi, nella provincia di Arezzo, dove era stato segnalato un sospetto accumulo di gas. L'allarme è scattato intorno alle ore 18.

