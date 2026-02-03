Incendio al Nuovo Salario | fiamme nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano

Un incendio si è sviluppato nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano, nel III Municipio. Le fiamme hanno provocato paura tra i lavoratori e i residenti, che hanno assistito all’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono arrivati subito i pompieri, che stanno spegnendo le fiamme e cercando di contenere il danno. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’incendio ha provocato disagi e allarmismo nella zona. I vigili stanno ancora lavorando per capire le cause dell’incendio.

Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. Sul posto i vigili del fuoco che hanno prontamente domato le fiamme Paura in serata nel centro di raccolta AMA di via dell'Ateneo Salesiano - nel III Municipio, zona Nuovo Salario - dove si è sviluppato un incendio che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Le fiamme, divampate quando la struttura era già chiusa al pubblico, sono state rapidamente domate grazie al pronto intervento delle squadre di soccorso. Secondo quanto comunicato dall'azienda, nessun utente o dipendente è rimasto coinvolto e l'area è ora sotto controllo.

