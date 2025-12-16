Passerini Landi inaugurazione della mostra fotografica di Marco Valentini La città dei ferri battuti

Sabato 20 dicembre alle ore 11, presso la biblioteca Passerini Landi, sarà inaugurata la mostra fotografica di Marco Valentini intitolata

Verrà inaugurata sabato 20 dicembre alle ore 11, allo spazio espositivo al piano terra della biblioteca Passerini Landi, alla presenza del giornalista e storico piacentino Ippolito Negri, la mostra fotografica di Marco Valentini "La città dei ferri battuti", a cura di Laura Bonfanti in. Ilpiacenza.it

