Domani e dopodomani, anche i giovani avvocati di Brindisi si mobilitano in piazza per sostenere il sì al referendum costituzionale. La sezione locale dell’Associazione italiana giovani avvocati ha deciso di scendere in strada per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di partecipare alle urne e votare a favore delle modifiche proposte. La mobilitazione si svolgerà in vista delle giornate di voto, il 22 e il 23 marzo, con l’obiettivo di coinvolgere più persone possibili in questa importante scelta democratica.

Insieme alla Camera Penale di Brindisi, hanno incontrato e sensibilizzato i cittadini per l'appuntamento referendario di marzo. Per il fronte del "no", evento a San Pancrazio ORIA - Anche la sezione Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) di Brindisi in piazza per il “sì” al referendum costituzionale in programma il 22 e il 23 marzo prossimi. Si è svolta nella giornata di domenica 1 febbraio 2026, a Oria, in piazza Manfredi, un'iniziativa di informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza. Nel corso dell'evento è stato allestito un banchetto informativo promosso dal “Comitato Giovani Avvocati per il Sì” e da Aiga Brindisi, e organizzato congiuntamente dalla Camera Penale di Brindisi, con l'obiettivo di fornire ai cittadini chiarimenti sui contenuti del quesito referendario, sulle modalità di voto e sull'importanza della partecipazione democratica.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Aiga Brindisi

Giovani avvocati trentini si distinguono a livello nazionale con sei incarichi nei dipartimenti di AIGA, su un totale di oltre 140 sezioni in Italia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Aiga Brindisi

Argomenti discussi: Anche i giovani avvocati per il sì: Aiga scende in piazza in vista del referendum; Violenza sessuale, Aiga e Ocf: bene la nuova formulazione; A Reggio l’Aiga mette a confronto sostenitori del Sì e del No · ilreggino.it; Giuliano Spazzali, addio all’avvocato che affrontò il pool di Mani pulite.

Avvocati, da una riforma all'altraLa riforma previdenziale, messa in atto quest'anno dalla Cassa forense, intende garantire con le parole del presidente Marco Umbertini eque prestazioni alle diverse generazioni assicurate alla ... avvenire.it

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026 presso la Corte di Cassazione Oggi il Presidente di AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati, Luigi Bartolomeo Terzo, ha preso parte all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario presso la Corte di Cassazion - facebook.com facebook