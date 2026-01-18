Elezioni in Portogallo prime proiezioni | Seguro il più votato

Le prime proiezioni delle elezioni presidenziali in Portogallo indicano Antonio José Seguro come il candidato più votato, secondo le televisioni locali alle ore 20. André Ventura e Cotrim Figueiredo si contendono invece un posto al ballottaggio, previsto tra tre settimane. I risultati definitivi saranno comunicati nei prossimi giorni, fornendo un quadro più preciso dell’esito elettorale nel paese.

Secondo le proiezioni diffuse dalle televisioni portoghesi alle ore 20 (le 21 italiane), Antonio José Seguro è il candidato più votato alle elezioni presidenziali portoghesi, mentre André Ventura e Cotrim Figueiredo si contendono un posto al ballottaggio, in programma tra tre settimane. Secondo le proiezioni Rtp (Universidade Catolica), a Seguro è andato tra il 30 e il 35 per cento delle preferenze. Seguro, socialista, è stato più volte ministro ed europarlamentare ma ha di fatto abbandonato la politica attiva dal 2014, quando Antonio Costa lo ha sostituito come segretario del partito. Ventura si è attestato tra il 20 e il 24 per cento, Figueiredo tra il 17 e il 21.

Portogallo, André Ventura (Chega) e Antonio Jose Seguro (PS) votano alle urne per le elezioni presidenziali

In Portogallo, André Ventura di Chega e António José Seguro del Partito Socialista hanno partecipato alle urne per le elezioni presidenziali. Entrambi i leader hanno esercitato il loro diritto di voto, contribuendo al processo democratico del paese. Le elezioni rappresentano un momento importante per la scelta del futuro presidente e il proseguimento delle politiche nazionali.

