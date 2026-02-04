Le ragazzine di 15 anni che giravano in metro con taser e coltelli | Ci difendiamo

Le ragazze di 15 anni sono state fermate dalla polizia dopo aver fatto paura a alcuni passeggeri in metropolitana. Si muovevano vicino a una fermata con coltelli a serramanico e uno storditore elettrico, dicendo che si difendevano. Gli agenti le hanno controllate e sequestrato gli oggetti, scoprendo che avevano intenzioni di proteggersi, ma la scena ha creato scompiglio tra i viaggiatori.

Si aggiravano nei pressi di una fermata della metropolitana con coltelli a serramanico e uno storditore elettrico. A fermarle sono stati gli agenti della Polizia di Stato di Brescia, che nei giorni scorsi hanno individuato e denunciato due ragazze di appena 15 anni, residenti in provincia.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Metropolitana Ragazzine

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Metropolitana Ragazzine

Argomenti discussi: A Offanengo tre ragazzine (tra i 12 e i 15 anni) fingono di andare a scuola e poi sono sparite da ieri mattina. Ricerche in corso; Scomparse tre ragazze minorenni nel Cremasco: hanno tra i 12 e i 15 anni. Non sono entrate a scuola; Francia, adolescente sequestrata e seviziata per ore da 4 minorenni; Sequestrata e torturata in uno scantinato dall'ex fidanzato e tre ragazzine: 15enne riesce a scappare, trovata in strada ricoperta di sangue.

Sesso tra una studentessa di 15 anni e il professore di 56: l'amica racconta tutto, le microspie lo fanno arrestareCimici e microcamere sono stati piazzati dopo il racconto di un'amica della ragazzina alla madre, che ha fatto scattare le indagini. I rapporti tra i due non erano un segreto tra le coetanee ... today.it

Ragazzine di 15 anni investite al rientro da scuola: erano appena scese dal bus. Gravi due amichePistoia, 12 gennaio 2025 – Travolte mentre tornavano da scuola, due di loro sono in gravi condizioni. E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi 12 gennaio a Pistoia, lungo via Fiorentina, ... lanazione.it

Lieto fine per le tre ragazzine di 12, 14 e 15 anni scomparse lunedì mattina da Offanengo. - facebook.com facebook