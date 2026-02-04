in cina si riduce il divario di reddito fra aree urbane e rurali

Negli ultimi anni, la Cina ha fatto progressi per ridurre la differenza di reddito tra città e campagna. I dati ufficiali mostrano che le politiche messe in atto stanno portando risultati concreti, con gli agricoltori che vedono aumentare i loro guadagni. La crescita economica si fa sentire anche nelle zone più rurali, anche se il divario non si è ancora del tutto eliminato.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Come riportano i dati ufficiali, negli ultimi anni la Cina ha registrato una riduzione del divario di reddito tra le aree urbane e quelle rurali, nell'ambito degli sforzi per aumentare il reddito degli agricoltori. Il rapporto di reddito urbano-rurale è diminuito a 2,31:1 nel 2025, in calo rispetto al 2,56:1 del 2020, come dichiarato mercoledì in conferenza stampa da Han Wenxiu, a capo dell'Ufficio del Gruppo direttivo centrale per il lavoro rurale. Nel 2025 il reddito pro capite degli agricoltori ha raggiunto i 24.456 yuan (circa 3.517 dollari USA), segnando una crescita del 6% rispetto al 2024, ha osservato Han, aggiungendo che le condizioni di vita degli agricoltori hanno registrato costanti miglioramenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

