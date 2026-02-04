dovrebbe essere molto preoccupato la minaccia di trump a khamenei

Donald Trump avverte l'ayatollah Khamenei: “Dovrebbe essere molto preoccupato”. Il presidente americano lancia un avvertimento chiaro, mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense. Trump non ha scelto parole leggere e lascia intendere che la situazione potrebbe peggiorare rapidamente.

Trump-Khamenei alla stretta finale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che la guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, dovrebbe essere "molto preoccupato" a causa delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. "Direi che dovrebbe essere molto preoccupato", ha detto Trump in un'intervista a Nbc News. Secondo il tycoon, le azioni statunitensi hanno sostenuto i manifestanti, pur non essendo mai intervenuto direttamente. "Li abbiamo sostenuti. Quel Paese è un disastro in questo momento per colpa nostra. Siamo entrati e abbiamo distrutto il loro nucleare. Se non avessimo eliminato quel nucleare, non avremmo avuto la pace in Medioriente, perché i Paesi arabi non avrebbero mai potuto farlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

In Iran, le proteste si intensificano, con il regime che minaccia pene severe, incluso il'imposizione della pena di morte ai manifestanti.

Le proteste in Iran continuano a suscitare preoccupazione internazionale, con un crescente numero di vittime e arresti.

