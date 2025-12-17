Custodiva due coltelli in auto trentenne denunciato
Sempre più persone si avventurano in strada portando con sé armi bianche, un fenomeno che desta preoccupazione crescente. Recentemente, un trentenne è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di due coltelli custoditi nell’auto. Questo trend allarma le autorità, evidenziando la necessità di riflettere sui motivi di un simile comportamento e sulle misure di prevenzione più efficaci.
Un dato che salta all'occhio è che aumentano in maniera preoccupante le persone che escono di casa con un'arma bianca in tasca. E il fenomeno riguarda soprattutto i giovani. Quando l'hanno visto parcheggiato al volante di un'auto di fronte ad un fast food di via Borgo Padova a Piove di Sacco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
