Questa mattina a Pescara le aziende abruzzesi si preparano a fare i conti con il futuro. Da un lato, c’è l’attesa di una crescita, dall’altro, la preoccupazione per i costi e le politiche che potrebbero cambiare. In un laboratorio vicino alla stazione, Marco Di Lullo, 48 anni, controlla gli ultimi dettagli di un ordine. La situazione resta incerta, ma le imprese cercano di andare avanti.

A Pescara, alle 9 del mattino, il sole filtra appena tra le nuvole basse che coprono il cielo dell’Abruzzo, mentre in un piccolo laboratorio dietro la stazione ferroviaria, Marco Di Lullo, 48 anni, controlla l’ultimo ordine per la consegna pomeridiana. Il suo negozio di arredamenti in legno, nato nel 2005, ha superato la crisi del 2020, ma ora si trova a guardare avanti con un misto di speranza e preoccupazione. Non è un caso isolato. Secondo un’indagine condotta dal Centro studi Cna sulla base di 1.200 interviste a imprenditori abruzzesi, il 63% degli intervistati ritiene che l’incertezza sia la parola d’ordine per il 2026, un dato che supera la media nazionale e si colloca al secondo posto in Italia, dietro solo al Piemonte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imprese abruzzesi al bivio: crescita attesa ma timori sui costi e sulle politiche future

Approfondimenti su Pescara Imprese

Angelo Camilli di Confindustria dice che avere Cdp al fianco è una scelta strategica.

Da lunedì 16 febbraio, le aziende italiane che usano chatbot con intelligenza artificiale su WhatsApp Business dovranno pagare per ogni risposta automatizzata.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pescara Imprese

Argomenti discussi: L’AQUILA: INCIDENTE SU STATALE 80, A BIVIO SAN VITTORINO, FERITI LIEVI.

CNA sul 2026: piccole imprese abruzzesi tra incertezza diffusa e fiducia nelle performanceLe prospettive per le piccole imprese restano segnate da un’ampia incertezza, secondo CNA, quando si guarda alle performance aziendali ... laquilablog.it

Piccole imprese abruzzesi sospese tra incertezza e ottimismo: il sondaggio Cna sul 2026Un’indagine del Centro studi Cna rivela: il 63% degli imprenditori abruzzesi teme l’incertezza, ma cresce la fiducia sulle performance aziendali per il 2026. chietitoday.it

Intelligenza artificiale: nuove risorse per la formazione delle imprese abruzzesi Fondimpresa ha pubblicato l’Avviso Conto di Sistema n. 4/2025 dedicato all’Intelligenza Artificiale, per finanziare piani formativi condivisi rivolti ai lavoratori delle aziende aderen - facebook.com facebook