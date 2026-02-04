Il web prende vita al Teatro Totò | risate assicurate

Il web si infiamma al Teatro Totò di Napoli, dove la redazione più pazza del web si prepara a far ridere il pubblico. Da stasera, il teatro si trasforma in un palcoscenico di scherzi, battute e situazioni imprevedibili, con attori e partecipanti pronti a mettere in scena uno spettacolo senza filtri. La gente già si prepara a vivere una serata all’insegna del divertimento puro.

. La redazione più pazza del web arriva a Napoli. Il mondo dell’informazione precaria e dei clickbait diventa protagonista di Fakepage – Giornalisti disoccupati, lo spettacolo che per tre serate invade il Teatro Totò di Napoli. Dallo schermo al palco, la redazione più irriverente del web infatti, trasforma la cronaca in risate e riflessioni, portando il pubblico a scoprire i dietro le quinte di un giornalismo moderno tra paradossi e contraddizioni. Ettore Massa, Massimo Carrino, Giusy Freccia e Daniela Cenciotti in scena. I volti e le penne che hanno reso Fakepage un fenomeno social prendono vita davanti al pubblico: Ettore Massa, Massimo Carrino, Giusy Freccia e Daniela Cenciotti guidano lo spettacolo con ironia e ritmo serrato. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

