Michele La Ginestra torna a portare il suo sorriso a Torrita di Siena. Sabato sera, l’attore e regista presenta la commedia

Torna a Torrita di Siena l’autore, regista, autore teatrale Michele La Ginestra che sabato, in doppia programmazione, alle 19 e alle 21.15, per la stagione di prosa degli ‘Oscuri’, porta in scena la divertente commedia ‘ Ti posso spiegare ’. L’artista romano si è già esibito in passato a Torrita, creando un rapporto di affetto e stima con il pubblico, c’è dunque attesa per questa nuova apparizione legata inoltre ad una delle sue pièce considerata tra le più divertenti. Al centro dell’intreccio un marito e una moglie, da venti anni insieme, senza sbavature, senza incertezze, la cui vita procede lungo i binari della consuetudine, fino a quando non compare un’altra donna, non una qualsiasi ma una giovane, affascinante straniera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Risate assicurate con la divertente commedia "Ti posso spiegare"

Questa sera al Teatro Arbostella andrà in scena la commedia "Mamma mia bella che tarantella".

