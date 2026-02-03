Jessica Nivuori ha rischiato l’amputazione a causa di un tumore osseo. Dopo aver affrontato un intervento complesso e la chemioterapia, ora danza aerea grazie a un femore nuovo, donato dal reparto di ortopedia del Pini. La sua storia dimostra come la tempestività e la determinazione possano cambiare il corso della malattia.

La storia di Jessica Nivuori è significativa di come la non sottovalutazione dei sintomi, la diagnosi e gli interventi precoci seguiti dalla chemioterapia, la voglia di vivere e l'impegno di una paziente possano portare a risultati straordinari nella lotta contro il cancro. Nel 2016 l’imprenditrice milanese ha rischiato l'amputazione della gamba, colpita da un sarcoma, mentre oggi, grazie ad una protesi che le ha sostituito l'osso corrotto dalla malattia, pratica la danza aerea, volteggiando appesa per le gambe ad un cerchio. In occasione della Giornata mondiale contro il Cancro che si celebra il 4 febbraio, la chirurgia ortopedica oncologica dell’Asst Gaetano Pini CTO eleva a caso emblematico?. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ha rischiato l’amputazione per un tumore osseo. Ora Jessica fa danza aerea grazie al femore nuovo del Pini

Approfondimenti su Jessica Nivuori

Jessica Nivuori rischiava l’amputazione, ma grazie a un intervento tempestivo al Gaetano Pini di Milano ora danza di nuovo, con un femore nuovo, sui cerchi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Jessica Nivuori

Argomenti discussi: Preso il tifoso che ha lanciato il petardo contro Audero, è in ospedale: ha perso tre dita di una mano e ha rischiato di essere linciato in curva da altri ultras nerazzurri.

Tre anni dopo la sconfitta al terzo set contro Aryna Sabalenka, Elena Rybakina torna in finale all'Australian Open e lo fa al termine di una prestazione spaventosa contro Jessica Pegula. La Kazaka ha dominato la semifinale fin dai primi game ma ha rischiato n - facebook.com facebook