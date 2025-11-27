A causa del maltempo dirottato dall' aeroporto d' Abruzzo a Bari il volo proveniente da Malpensa

A causa del maltempo è stato dirottato a Bari il volo proveniente da Milano Malpensa e previsto nell'aeroporto d'Abruzzo alle ore 7:05 di giovedì 27 novembre, come si legge su IlPescara.Come informano dalla pagina Facebook "Amici dell'aeroporto d'Abruzzo", l'aereo ha effettuato due tentativi di.

