Nebbia sull' aeroporto d' Abruzzo dirottato a Roma il volo proveniente da Milano Malpensa

Ilpescara.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa della nebbia intensa che ha interessato l'aeroporto d'Abruzzo nella mattinata di mercoledì 10 dicembre, il volo proveniente da Milano Malpensa è stato dirottato su Roma Fiumicino. L'evento ha causato disagi ai passeggeri e ha richiesto interventi operativi per garantire la sicurezza e la gestione della situazione.

La nebbia presente sull'aeroporto d'Abruzzo nella mattinata di mercoledì 10 dicembre ha provocato il dirottamento del volo proveniente da Milano Malpensa su Roma Fiumicino.I passeggeri saranno trasferiti a Pescara con gli autobus.Il volo dallo scalo aeroportuale “Pasquale Liberi” verso Malpensa è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

