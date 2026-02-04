Il Vaticano fa cancellare il voto di Meloni dall'affresco il restauratore | Lo ammetto era la premier

Il Vaticano ha fatto cancellare il volto di Giorgia Meloni dall’affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma. A confermarlo è stato il restauratore Bruno Valentinetti, che ha spiegato di aver rimosso il volto della premier, ammettendo di averlo fatto perché rappresentava Meloni. La notizia ha fatto discutere, anche perché l'intervento sembra essere stato deciso senza molta trasparenza.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.