Il Vaticano fa cancellare il voto di Meloni dall'affresco il restauratore | Lo ammetto era la premier
Il Vaticano ha fatto cancellare il volto di Giorgia Meloni dall’affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma. A confermarlo è stato il restauratore Bruno Valentinetti, che ha spiegato di aver rimosso il volto della premier, ammettendo di averlo fatto perché rappresentava Meloni. La notizia ha fatto discutere, anche perché l'intervento sembra essere stato deciso senza molta trasparenza.
Il restauratore Bruno Valentinetti ha cancellato il volto di Giorgia Meloni dall'affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma. "Me lo ha chiesto la Curia e sì, è la premier".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Vaticano Meloni
Cancellato il volto di Meloni dall’affresco a San Lorenzo in Lucina. Il restauratore: “Me lo ha chiesto il Vaticano”
Dopo giorni di polemiche, la faccia di Giorgia Meloni è stata cancellata dall’affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina.
Il restauratore: «La premier nell'affresco? Lo dite voi. Ho ricalcato quello che c'era prima»
Un vecchio sagrestano di 83 anni, Valentinetti, racconta di aver lavorato su un affresco senza rivendicare la presenza di una premier.
Ultime notizie su Vaticano Meloni
Argomenti discussi: Il volto di Giorgia Meloni nell’affresco: il Vaticano ordina la rimozione; Il volto di Giorgia Meloni nell’affresco | il Vaticano ordina la rimozione.
Ecco la prima pagina di libero in edicola oggi - Il generale se ne va: alto tradimento - Askatasuna, Avs finisce sotto accusa - Ora il Vaticano vuole cancellare l'angelo-Meloni - Ci mancava la campagna "a misura di islamico" - Crans, dagli svizzeri 1 milione di f - facebook.com facebook
Il vaticano ha intimato di cancellare l'obbrobrio. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.