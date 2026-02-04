Dopo giorni di polemiche, la faccia di Giorgia Meloni è stata cancellata dall’affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina. Il restauratore Bruno Valentinetti ha spiegato che l’intervento è stato fatto su richiesta del Vaticano. La decisione ha suscitato molte reazioni tra chi critica l’operazione e chi difende la scelta di rimuovere l’immagine della presidente del Consiglio. Ora l’affresco torna alla sua versione originale, senza il volto che aveva suscitato tanto scalpore.

Dopo giorni di polemiche, come da attese è scomparsa la faccia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che il sagrestano e sedicente “restauratore” Bruno Valentinetti aveva disegnato al posto di quella di un cherubino in un affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. “L’ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano “, dice a Repubblica lo stesso Valentinetti. “Ieri sera l’ho cancellato. A me non interessa, continuo a dire che non era la premier, ma la Curia ha voluto così e io l’ho cancellato”. La soprintendenza speciale di Roma sta cercando documentazione sul dipinto della cappella del Crocifisso realizzato nel 2000. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cancellato il volto di Meloni dall’affresco a San Lorenzo in Lucina. Il restauratore: “Me lo ha chiesto il Vaticano”

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, scoppia una polemica dopo che qualcuno ha notato un dettaglio sull'affresco degli angeli.

Il Vaticano ha deciso di rimuovere il volto di Giorgia Meloni dall'angelo di San Lorenzo in Lucina.

