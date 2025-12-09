Il valore sociale della partecipazione nei processi di rigenerazione delle aziende confiscate il convegno della Cisl a Palermo

La Sicilia è la regione italiana con il più alto numero di aziende confiscate alla mafia. Solo alcune di queste imprese riescono a restare attive e a rilanciarsi, mentre altre, pur avendo le potenzialità per continuare a operare, non sono in grado di andare avanti o di riprendere l’attività. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

“Seno-N lo sai te lo spiego – Quando la Breast Unit assume un valore sociale”, convegno a Montecitorio

Ronchis capitale del ciclismo paralimpico, una due giorni di grande valore sportivo e sociale

Cies Ferrara accanto a 'Cittadini del mondo': "Sede? Speriamo si capisca il valore sociale"

Da 38 anni porta nelle case un messaggio che è anche una visione: la cura è un valore sociale, etico e umano. Ogni giorno, decine di professionisti trasformano dignità, sollievo e prossimità in gesti concreti. ` ` - facebook.com Vai su Facebook

Multiculturalità come valore sociale, il futuro è adesso - sociale, ma anche un asset strategico in grado di rendere le imprese più competitive e capaci: la multiculturalità è oggi uno dei grandi temi su cui è necessario confrontarsi in ... Riporta ansa.it