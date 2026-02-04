In Italia, i siti di informazione si preparano a un cambiamento drastico. Secondo gli esperti, nei prossimi tre anni il traffico potrebbe scendere del 43%. La causa? L’introduzione di intelligenza artificiale e influencer digitali che cambieranno il modo di consumare notizie. Già oggi si vedono i primi segnali di questa svolta, con molte persone che preferiscono fonti alternative o contenuti generati dai bot. La questione è seria e potrebbe modificare radicalmente il panorama dell’informazione online.

Una rivoluzione che è già iniziata e che nel giro di tre anni farà crollare il traffico internet dei siti di informazione del 43%. Alla base del cambiamento, drastico, ci sono intelligenza artificiale e influencer, che spingono sul formato video e rendono vulnerabile la sostenibilità economica. La via d’uscita, e per salvarsi, può essere rappresentata da “distintività umana e autorevolezza” e la revisione degli accordi con i big del settore. A tracciare lo scenario è un rapporto del Reuters Institute condotto tra 280 leader digitali in 51 Paesi, tra novembre e dicembre 2025, che avanza le previsioni per il 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "AI e influencer faranno crollare del 43% il traffico Internet dei siti di informazione nei prossimi tre anni"

