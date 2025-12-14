Tadej Pogacar | L’anno prossimo vorrei vincere la Roubaix non c’è molta differenza tra quattro o cinque vittorie al Tour de France

Tadej Pogacar si prepara alla stagione 2024 annunciando i suoi obiettivi, tra cui la vittoria alla Parigi-Roubaix. Dopo aver ufficializzato il suo calendario, il campione sloveno riflette sulle sue ambizioni e sull'importanza delle diverse competizioni, sottolineando come per lui non ci sia molta differenza tra le vittorie al Tour de France e altre grandi classiche.

Ritorna davanti alla stampa Tadej Pogacar che nei giorni scorsi ha ufficializzato quello che sarà il suo programma per la prossima stagione. Il campione europeo e del mondo in carica ha concluso pochi mesi fa un’annata che entrerà sicuramente nella storia del ciclismo. Il fuoriclasse sloveno, tra le tante vittorie, ha collezionato anche la quarta affermazione al Tour de France, oltre ai successi nelle Strade Bianche, nel Giro delle Fiandre e nella Liegi-Bastogne-Liegi. Il nativo di Komenda ha dovuto quindi analizzare i suoi obiettivi per il 2026, non nascondendo la volontà di arricchire il suo palmares con nuove vittorie. Oasport.it

