Tadej Pogacar in ricognizione sul percorso della Parigi-Roubaix verso il 2026

Archiviata la pausa di fine stagione, sta entrando progressivamente nel vivo la preparazione verso il 2026 con le squadre che si stanno riunendo in questo periodo per il primo stage invernale. Alcuni corridori hanno scelto invece di andare a studiare (in solitaria o in piccoli gruppi) i percorsi di gara della prossima stagione, e tra questi c’è anche Tadej Pogacar. Il dominatore del ciclismo mondiale si è recato infatti in Francia per pedalare sul pavé della Parigi-Roubaix, effettuando una nuova ricognizione del percorso e cercando di studiare ogni minimo dettaglio per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla prossima edizione della “Regina delle Classiche”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar in ricognizione sul percorso della Parigi-Roubaix verso il 2026

