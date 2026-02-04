Il rapper Snoop Dogg tedoforo a Gallarate per Milano-Cortina 2026 | il video della passeggiata tra i fan

Snoop Dogg ha fatto tappa a Gallarate durante la sua visita per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il rapper si è mostrato tra i fan, facendo una passeggiata tra la gente e condividendo qualche momento con i presenti. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, che hanno scattato foto e filmato la scena. È il primo grande ospite internazionale annunciato ufficialmente per l’evento olimpico.

È Snoop Dogg il "grandissimo ospite internazionale" a sorpresa annunciato per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il rapper statunitense è stato tedoforo per la tappa di Gallarate (Varese) e parteciperà alla cerimonia di apertura del 6 febbraio a San Siro.

