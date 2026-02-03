Il Milan vince 3-0 a Bologna e torna a far vedere la sua forza. Loftus-Cheek apre le marcature al 20’, poi Nkunku segna su rigore prima dell’intervallo. Nella ripresa, Rabiot chiude i conti al 3’. Bologna non riesce a reagire e il Milan si porta a casa i tre punti senza troppi problemi.

Bologna - Milan 0-3 Marcatori: 20' pt Loftus-Cheek, 39' pt Nkunku (rig); 3' st Rabiot Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 5.5; Zortea 5.5, Casale 5, Heggem 4.5, Miranda 4 (33' st Lykogiannis 6); Freuler 5.5 (20' st Moro 6), Ferguson 5.5; Orsolini 5 (8' st Bernardeschi 6), Odgaard 5, Rowe 5.5 (33' st Cambiaghi 6); Castro 5 (8' st Dallinga 5.5). In panchina: Pessina, Franceschelli, Pobega, Helland, Joao Mario, Sohm, Dominguez. Allenatore: Italiano 5 Milan (3-5-1-1): Maignan 6; De Winter 6.5, Gabbia 6.5, Pavlovic 6.5; Athekame 6.5 (22' st Tomori 6), Fofana 6.5, Modric 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Milan autoritario a Bologna: tris rossonero con Loftus Cheek, Nkunku e Rabiot

Il Milan conquista Bologna con un netto 3-0.

Il Milan di Allegri vince senza troppi problemi contro il Bologna, finendo 3-0.

