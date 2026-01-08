Massimo Popolizio incontra il pubblico del Toniolo e presenta il suo ultimo spettacolo

Il 9 gennaio alle 18, il Teatro Toniolo ospita il primo appuntamento dell’anno degli “Incontri con gli artisti”. Massimo Popolizio incontrerà il pubblico per presentare il suo ultimo spettacolo, offrendo un momento di riflessione e confronto. Un’occasione per avvicinarsi all’attore e al suo lavoro, in un contesto intimo e raccolto. Un evento dedicato a tutti gli appassionati di teatro e cultura.

Primo appuntamento dell'anno per gli "Incontri con gli artisti" al Teatro Toniolo: venerdì 9 gennaio alle ore 18.00 Massimo Popolizio, interprete e regista del capolavoro di Harold Pinter Ritorno a casa, sarà a teatro per raccontare il suo ultimo lavoro, nella duplice veste attoriale e di regia.

