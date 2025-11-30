Durante il programma Belve, Maria De Filippi ha raccontato un suo piccolo segreto: “Sono capace di farlo per due ore di fila”. Maria De Filippi la conosciamo tutti per quello che fa in tv: lavoro, professionalità, attenzione a ogni dettaglio. È una che non molla mai, che arriva sempre prima degli altri e va via per ultima. Una che riesce a tirare avanti immensi programmi televisivi con una calma che a volte sembra quasi non essere reale. (foto da RaiPlay) – cityrumors.it Quello che invece si conosce molto meno è come passa il tempo quando chiude il computer, quando i microfoni si spengono e il suo mondo non è più uno studio televisivo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Maria De Filippi lo ammette in TV: “Nessuno sa qual è il mio piccolo segreto”