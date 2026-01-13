Silvio Garattini e la dieta della longevità | ecco cosa evitare

Silvio Garattini, noto farmacologo e ricercatore, ha condiviso le sue considerazioni sulla dieta della longevità in diverse trasmissioni televisive. Durante gli interventi, ha sottolineato l'importanza di evitare alcuni alimenti e abitudini alimentari per favorire una vita più lunga e sana. La sua esperienza offre spunti utili per chi desidera adottare uno stile di vita equilibrato, basato su scelte alimentari consapevoli e sostenibili.

Dieta, i tre cibi da evitare per arrivare a 97 anni. Garattini: «Ho sostituito il burro con l'olio d'oliva, non bevo più vino e ho tolto la carne rossa» - Mangiare poco, alzarsi da tavola non completamente sazi, limitare il più possibile il vino. ilmessaggero.it

Prof.Silvio Garattini: Nessun farmaco è innocuo

Silvio Garattini spiega quale pasta mangiare per vivere a lungo! La chiave non è eliminare la pasta… ma scegliere quella giusta! Secondo Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri, per una dieta sana e orientata alla longevità è meglio preferire la - facebook.com facebook

