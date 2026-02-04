Lombardia leader in Ue per l’industria chimica Guidesi | Avanti con interlocuzioni

Da webmagazine24.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lombardia si conferma al vertice dell’industria chimica in Europa. Dal 2024, guida l’European chemical regions network, un’alleanza di territori chiave del settore. Il vice presidente Guidesi annuncia che il percorso continuerà con dialoghi aperti e interlocuzioni costanti.

(Adnkronos) – La Lombardia ha consolidato il proprio ruolo di regione leader nell’industria chimica a livello europeo, guidando dal 2024 l'European chemical regions network (Ecrn), l'alleanza continentale dei territori più rappresentativi del settore. Durante la presidenza affidata all’assessore regionale Guido Guidesi, la rete si è ampliata da 10 a 21 membri diventando un interlocutore diretto. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Approfondimenti su Lombardia industria chimica

Dall’auto alla chimica, l’industria lombarda e la sfida dell’Europa. Parla l’assessore Guido Guidesi

L’industria lombarda, dall’automotive alla chimica, gioca un ruolo chiave nel contesto europeo.

Automotive, Guidesi (Lombardia): "Avanti con correttivi per piena neutralità tecnologica"

Questa mattina a Roma, Guidesi ha preso parte al Tavolo Automotive convocato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lombardia industria chimica

Argomenti discussi: Industrie energivore, Urso all’Ue Servono riforme radicali, subito; Il Festival dell’Energia apre una finestra sull’Europa.

lombardia leader in ueLombardia leader in Ue per l'industria chimica, Guidesi: Avanti con interlocuzioniMilano, 4 feb. (Adnkronos) - La Lombardia ha consolidato il proprio ruolo di regione leader nell’industria chimica a livello europeo, guidando dal 2024 l'European chemical regions network (Ecrn), l'al ... lanuovasardegna.it

lombardia leader in ueGuidesi (Lombardia): Ue reagisca a Trump/ Centralismo fa male, costo vita e energia problemi da risolvereAssessore allo Sviluppo di Regione Lombardia Guidesi sugli ultimi scontri USA-UE: dalla Groenlandia ai dazi, dal centralismo al futuro della Lega ... ilsussidiario.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.