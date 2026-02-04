Lombardia leader in Ue per l’industria chimica Guidesi | Avanti con interlocuzioni
La Lombardia si conferma al vertice dell’industria chimica in Europa. Dal 2024, guida l’European chemical regions network, un’alleanza di territori chiave del settore. Il vice presidente Guidesi annuncia che il percorso continuerà con dialoghi aperti e interlocuzioni costanti.
(Adnkronos) – La Lombardia ha consolidato il proprio ruolo di regione leader nell'industria chimica a livello europeo, guidando dal 2024 l'European chemical regions network (Ecrn), l'alleanza continentale dei territori più rappresentativi del settore. Durante la presidenza affidata all'assessore regionale Guido Guidesi, la rete si è ampliata da 10 a 21 membri diventando un interlocutore diretto.
Dall'auto alla chimica, l'industria lombarda e la sfida dell'Europa. Parla l'assessore Guido Guidesi
L’industria lombarda, dall’automotive alla chimica, gioca un ruolo chiave nel contesto europeo.
Automotive, Guidesi (Lombardia): "Avanti con correttivi per piena neutralità tecnologica"
Questa mattina a Roma, Guidesi ha preso parte al Tavolo Automotive convocato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.
