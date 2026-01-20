Dalla fiera alla degustazione del tradizionale torcolo Perugia celebra San Costanzo Il programma delle iniziative

Perugia si prepara a celebrare San Costanzo con un calendario di eventi che coinvolge la città. La giornata dedicata al patrono prevede varie iniziative, tra cui i vespri solenni presso la cattedrale di San Lorenzo mercoledì 28 gennaio alle 16. Tra tradizioni e momenti di condivisione, la città rinnova il suo affetto per San Costanzo, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’occasione di incontro e cultura.

Tante iniziative in città nella giornata dedicata alle celebrazioni per il patrono san Costanzo. Il ricco programma dei festeggiamenti prenderà il via mercoledì 28 gennaio con i vespri solenni presso la cattedrale di San Lorenzo alle 16.30. Alle ore 17.00, a palazzo dei Priori, è previsto il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

