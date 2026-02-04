Il ritorno dei Tiromancino | La boxe mio padre e la mia amata chitarra Musica vera e sincera

Federico Zampaglione torna con i Tiromancino e racconta di aver ricominciato a scrivere canzoni, tra ricordi di boxe, suo padre e la chitarra. A Milano, sotto un cielo grigio, spiega di aver avuto bisogno di tornare a quella musica “vera e sincera” che ha sempre contraddistinto il gruppo. L’album ‘Quando meno me lo aspetto’ uscirà tra due giorni, e il tour prevede anche una tappa al Teatro Lirico il 12 maggio.

Milano, 4 febbraio 2026 – "Ci sono ricascato” allarga le braccia Federico Zampaglione sotto al cielo bigio di una Milano fredda e uggiosa parlando di ‘Quando meno me lo aspetto’, quattordicesimo album dei Tiromancino in arrivo dopodomani nell’attesa di rivederli in tour, con tappa pure al Teatro Lirico il 12 maggio. "Cinque anni fa pensavo proprio che ‘Ho cambiato tante case’ sarebbe stato l’ultimo capitolo della mia discografia e invece”, ammette. “Ora sono qua a parlare di ‘Quando meno me lo aspetto’ come del disco più libero inciso in vita mia, a conferma che, quando non hai aspettative o una progettualità precisa, la musica se ne viene fuori più vera e sincera”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

