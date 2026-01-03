Chiara Costanzo dispersa a Crans-Montana il padre della 16enne | Dolore sordo | la mia amata non c'è più

Chiara Costanzo, 16 anni, è tra i dispersi nell’incidente di Crans-Montana avvenuto a Capodanno. Il padre esprime il dolore profondo e la tristezza nel descrivere l’accaduto, sottolineando la difficoltà di ricevere una notizia così difficile. Questa vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità, mentre le autorità continuano le ricerche per fare chiarezza sull’accaduto.

Il padre di Chiara Costanzo, la ragazza è tra i dispersi della strage di Crans-Montana la notte di Capodanno: "Ho appena ricevuto la telefonata che non dovrebbe mai arrivare a un padre. La mia amata Chiara non c'è più". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Crans-Montana, chi è la 16enne dispersa Chiara Costanzo Leggi anche: Crans-Montana, parla il padre di Chiara Costanzo: «La speranza, poi la chiamata per identificarla. Ora mia figlia non c’è più» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Chi è Chiara Costanzo, 16 anni, dispersa a Crans-Montana: il liceo Moreschi, la ginnastica, la casa in Svizzera. I genitori: “Appesi alla speranza”; Chi è Chiara Costanzo, la 16enne di Milano dispersa a Crans Montana; Strage a Crans Montana, dispersa una ragazza di 16 anni originaria di Arona; Tragedia di Crans Montana, apprensione ad Arona per la sorte di Chiara Costanzo. Chiara Costanzo dispersa a Crans-Montana, il padre della 16enne: “Dolore sordo: la mia amata non c’è più” - Il padre di Chiara Costanzo, la ragazza è tra i dispersi della strage di Crans- fanpage.it

Strage di Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: «La chiamata che un genitore non dovrebbe ricevere. Era in quel locale per caso, ora non c’è più» - Andrea Costanzo, ex dirigente di un’industria farmaceutica, è stato chiamato per il riconoscimento della figlia sedicenne. vanityfair.it

Chi è Chiara Costanzo, 16 anni, dispersa a Crans-Montana: il liceo Moreschi, la ginnastica, la casa in Svizzera. I genitori: “Appesi alla speranza” - Milano, la 16enne originaria di Arona risulta tra i dispersi nell’incendio di Capodanno a Le Constellation. ilgiorno.it

"Devo farlo per lei". Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo rompe il silenzio. Confessione da brividi - facebook.com facebook

La città si stringe attorno alla famiglia della 16enne, in attesa di notizie ufficiali dalla Farnesina #Milano #2gennaio #2Gennaio2026 #CransMontana #Crans_Montana #crasmontana #ChiaraCostanzo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.