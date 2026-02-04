Il Rione Crusar celebra San Biagio | Il patrono invita a essere buoni

I residenti del Rione Crusar hanno festeggiato ieri mattina la festa di San Biagio nell’antica chiesa della Tenuta di Zenzalino. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera semplice e raccolta, con i partecipanti che hanno ascoltato le parole del parroco e si sono uniti in preghiera. Un’occasione per rafforzare il senso di comunità e ricordare il patrono, che invita a essere buoni e solidali.

Nella suggestiva cornice dell'antica chiesa della Tenuta di Zenzalino, nella mattinata di ieri il Rione Crusar ha celebrato il santo patrono San Biagio. Un momento particolarmente sentito da cittadini, fedeli e contradaioli gialloblu che si sono riuniti per la santa messa officiata da don Piergiorgio Mancin, che ha preceduto l'altra funzione del pomeriggio nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Copparo. A portare il saluto dell'Amministrazione comunale sono state il vice sindaco Bruna Cirelli e l'assessore alla Cultura Francesca Buraschi. Alla cerimonia hanno preso parte anche quindici tra bambine e bambini della scuola materna statale di Jolanda di Savoia, assieme alle loro educatrici e alla prima cittadina Elisa Trombin.

