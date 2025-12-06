Lecco celebra il patrono San Nicolò
Oggi, 6 dicembre, a Lecco si celebra San Nicolò, vescovo turco patrono della città. Una scelta, forse, insolita, quella di un Santo molto popolare tra la gente di mare, ma legata - da centinaia di anni - alla storia di Lecco, nato come piccolo borgo lacustre, abitato da pescatori, barcaioli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Lecco celebra il patrono San Nicolò con la tradizione delle mele - In basilica alle 17 la Santa Messa Solenne, al Teatro della Società alle 21 la consegna delle civiche benemerenze ... Da lecconotizie.com
A LECCO LA FESTA DI SAN NICOLÒ: TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA - LECCO – Anche quest’anno il Comune di Lecco celebra San Nicolò, patrono della città, con una serie di iniziative che ruoteranno attorno alla cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze, in ... Segnala lecconews.news
